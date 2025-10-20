Tỷ lệ lô đề là điều được bạc thủ quan tâm hàng đầu. Phần này giúp người chơi cân nhắc và hình thành nên những phương thức đầu tư phù hợp. Ở bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tỷ lệ ăn thưởng lô đề chính xác nhất đối với từng hình thức chơi cụ tại nhà cái New 88 thể nhé.

Tỷ lệ lô đề NEW88 là bao nhiêu?

Khi trúng thưởng, người tham gia sẽ nhận được tiền theo tỷ lệ bao nhiêu? Đầu tiên, chúng ta cần điểm qua vài thông tin quan trọng.

Về khái niệm

Tương tự những trò chơi cá cược khác, xổ số lô đề tại nhà cái cũng được cung cấp tỷ lệ trả thưởng riêng biệt. Về định nghĩa, tỷ lệ lô đề là tỷ lệ trả thưởng của hình thức chơi bất kỳ mà bet thủ sẽ nhận được khi chiến thắng. Cụ thể, nhà cái cung cấp cho người chơi tỷ lệ ăn lên đến 1:99.

Điều này có nghĩa là nếu chơi lô đề tại đây khi đánh 1.000 VND, người tham gia có thể ăn được 99.000 VND. Con số này được đánh giá là khá cao so với mặt bằng các đơn vị khác trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, tỷ lệ ăn cụ thể còn tùy thuộc vào hình thức anh em lựa chọn như là lô, đề, lô xiên,…

Về vai trò

Thông thường khi có nhu cầu cá cược lô đề là người chơi cứ tham gia ngay. Trong khi chưa nắm rõ quy luật, nguyên tắc và không biết tỷ lệ lô đề như thế nào. Cách tính điểm khi chơi vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp anh em tính tỷ lệ lời lãi và biết nên đầu tư bao nhiêu là đủ.

Từ đó cân đối ngân sách thu chi và lựa chọn mức cược khoa học, hiệu quả nhất. Đồng thời nắm được tỷ lệ lô đề cũng là cách bảo vệ quyền lợi cho mình. Vì trong trường hợp bị lỗi hay sự cố dẫn đến việc trả thưởng sai, bet thủ có quyền khiếu nại và đòi lại khoản tiền bị thiếu.

Cách tính tỷ lệ lô đề NEW88 3 miền chi tiết nhất

Về cơ bản, nhà cái trả thưởng với tỷ lệ 1 ăn 99. Tuy nhiên, tương ứng với cách chơi của từng miền, cách tính điểm cụ thể sẽ có sự khác biệt. Do vậy, anh em cần nắm được cách tính điểm như sau:

Đối với XSMB

Chơi lô đề miền Bắc là hình thức khá quen thuộc với các lối đánh đa dạng. Cũng vì vậy, việc tính điểm đối với nhà đài này có thể còn khó khăn đối với người mới. Dưới đây là cách tính tỷ lệ lô đề dành cho lô đề miền Bắc:

Lô: 1 điểm tương đương 23.000 VND, tùy từng nơi có khi là 22.500 đồng hoặc 22.000 VND. Khi chiến thắng 1 điểm lô, người chơi ăn được 80.000 VND.

Lô tô 2 số: 1 điểm tương đương 80.000 đồng, 1 điểm thường dao động từ 21.000 – 23.000 VND tùy nhà cái quy định.

Bao lô: Điểm bao lô tính theo hình thức lô 2 và lô 3. Lô 2: 1 điểm lô tương đương 27.000 VND, tỷ lệ ăn 1:98. Lô 3: 1 điểm lô tương đương 23.000 VND, tỷ lệ ăn lô 3 1:972.5.

Lô xiên: Lô xiên 2: Tỷ lệ ăn 1:10. Lô xiên 3: Tỷ lệ ăn 1:40. Lô xiên 4: Tỷ lệ ăn 1:100.

Đề: Đề 2 số có tỷ lệ thưởng 1:98 và tỷ lệ thưởng đề 3 số gấp 972 lần đề 2 số.

Đối với XSMT và XSMN

Khi chơi lô đánh đề ở 2 đài miền Trung và miền Nam, tỷ lệ lô đề sẽ tương đương nhau. Theo đó, người chơi có thể tham khảo điểm lô đề như sau:

Bao lô: 1 điểm lô 16.000 VND.

Bao lô 2 đài: 1 điểm lô tương đương 16.000 VND, tỷ lệ ăn 1 điểm thường là 75.000 VND hoặc 80.000 VND.

Lô xiên: Tương tự cách tính tỷ lệ lô đề miền Bắc nhưng cao hơn, cụ thể như sau: Lô xiên 2: 1 điểm 29.000 VND. Lô xiên 3: 1 điểm 43.000 VND. Lô xiên 4: 1 điểm 57.000 VND.



Những ưu điểm khi chơi lô đánh đề tại NEW88

Không chỉ có tỷ lệ lô đề cực cạnh tranh, sân chơi còn mang đến cho bạc thủ nhiều lợi ích vượt trội khi tham gia. Những thế mạnh nổi bật đã giúp nhà cái trở thành trang web đầu tư chốt số thử vận may uy tín số 1 châu Á. Và ngay tại đấu trường này, anh em sẽ cảm nhận được những điểm sáng như:

Người chơi có thể cá cược mọi lúc mọi nơi, chỉ cần điện thoại hoặc máy tính được kết nối Internet. Thậm chí cả khi đã ghi số, nhà cái vẫn cho phép hủy kèo sát giờ quay.

Tỷ lệ lô đề NEW88 hấp dẫn: So với các đơn vị khác, nhà cái cung cấp tỷ lệ trả thưởng cao hơn hẳn.

Chơi không lo xảy ra rủi ro: Không ít người chơi đã mất trắng do chủ lô ôm tiền bỏ chạy. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ không bao giờ xảy ra ở nhà cái NEW88. Ngay khi thắng, tiền thưởng sẽ được chuyển ngay về tài khoản và anh em có thể rút bất kỳ lúc nào,…

Việc nắm rõ tỷ lệ lô đề với từng loại hình sẽ giúp anh em biết được nên áp dụng chiến thuật đầu tư hợp lý để sinh lợi nhiều nhất. Và hy vọng bài viết trên cung cấp nhiều kiến thức hay, phục vụ quá trình chơi lô đánh đề hiệu quả hơn cho mọi người.