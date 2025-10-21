Cách bắt tổng đề hàng ngày luôn được mọi người tìm kiếm và săn đón nhiệt tình. Vậy tổng đề là gì? Có những cách chơi lô đề nào mang lại hiệu quả cao nhất hiện nay. Sau đây là những chia sẻ chi tiết của New88 để giúp anh em thu về lợi nhuận cao.

Tổng đề là gì cách nhận biết

Tổng đề không còn là một khái niệm quá xa lạ đối với các đam mê các con số may mắn. Tuy nhiên, đối với những người mới bước vào sân chơi này thì nó vẫn còn khá mơ hồ.

Theo đó, tổng đề hay tổng đặc biệt là tổng của hai con số cuối thuộc giải đặc biệt trong bảng kết quả. Nói một cách đơn giản hơn thì người chơi sẽ tiến hành lấy số hàng chục và hàng đơn vị trong giải đặc biệt cộng lại với nhau. Để góp phần tăng xác suất trúng thưởng cao thì bạn nên tham khảo các cách bắt tổng đề hàng ngày từ nhà cái New88.

Ví dụ: Trong ngày hôm qua, giải đặc biệt về là 23481 thì người chơi sẽ có tổng của 2 số cuối là 8 + 1= 9. Vì vậy, 9 là tổng đề mà anh em cần tìm để đánh cho ngày hôm nay.

Top cách bắt tổng đề hàng ngày chi tiết nhất hiện nay

Bắt tổng đề được xem là một phương pháp soi cầu để giúp người chơi tìm ra con số đẹp nhất để đặt cược. Từ đó, anh em có thêm cơ sở để kết hợp với những cách phương pháp chơi khác nhằm mang lại hiệu quả cao nhất. Dưới đây là một số cách bắt tổng đề hàng ngày tiêu biểu mà bạn nên tham khảo.

Theo phương pháp bạc nhớ

Phương pháp bạc nhớ luôn được các cao thủ đánh giá là an toàn và mang đến hiệu quả như mong muốn. Với cách này, người chơi hãy lưu ý chỉ tiến hành nuôi từ 2 -3 ngày bởi xác suất nổ của các con số là rất cao.

Bắt tổng giải đặc biệt

Phương pháp này sẽ tính tổng dựa vào giải đặc biệt trong bảng kết quả xổ số của hôm đó. Ví dụ: Nếu giải đặc biệt ngày hôm đó là 82613 thì tổng được tính bằng 4. Khi đó, người chơi có thể đặt cược tiền vào các con số như: 04, 95, 59, 40, 31, 13, 22, 68, 86, 77.

Soi cầu theo Pascal

Pascal là một trong những phương pháp soi cầu lô đề có tỷ lệ ăn cược khá cao và được nhiều người chơi áp dụng. Theo đó, anh em hãy lấy giải đặc biệt và giải nhất của kết quả ngày hôm trước rồi xếp thành một hình tam giác.

Ví dụ: Giải đặc biệt và giải nhất đã về trong ngày hôm trước lần lượt là 50522 và 93807. Khi đó, người chơi sẽ sử dụng các số trên làm đáy của hình tam giác. Sau đó, dựa theo hệ thức Pascal bằng cách lần lượt cộng 2 số số với nhau theo thứ tự từ trái qua phải. Cứ tiếp tục như vậy thì bạn sẽ xây dựng nên một tam giác Pascal và tổng hai số cuối cùng sẽ là con số may mắn cần tìm.

Sử dụng phương pháp nhảy cóc

Cách bắt tổng đề hàng ngày theo phương pháp nhảy cóc là được các anh em ở miền Bắc sử dụng khác phổ biến. Đúng như tên gọi, người chơi có thể lấy các chữ số của giải đặc biệt ở vị trí thứ nhất, thứ 3 hoặc thứ 5 cộng lại với nhau để tìm ra đáp án cuối cùng.

Đánh tổng đề dựa theo kết quả ngày thứ 2

Phương pháp này đã được giới chuyên gia kiểm định qua rất nhiều ván chơi. Theo đó, bạn hãy dựa vào bảng kết quả ngày thứ 2 và lấy con số đầu tiên xuất hiện trong giải đặc biệt. Đó chính là tổng đề mà anh em cần tìm để đánh cho cả tuần sau đó

Ví dụ: Nếu giải đặc biệt ngày thứ 2 về số 29095 thì bạn có thể đánh dàn đề tổng 2 với bộ sau đây: 02, 20, 11, 93, 39, 48, 84, 75, 57, 66.

Lưu ý khi sử dụng các cách bắt tổng đề hàng ngày

Trên các diễn đàn hiện nay có rất nhiều các cao thủ chia sẻ cách bắt tổng đề hàng ngày hiệu quả. Anh em có thể tham khảo và lựa chọn ra phương pháp phù hợp nhất cho mình. Tuy nhiên, không có gì là đúng tuyệt đối nên bạn hãy lưu ý một số vấn đề sau để soi cầu hiệu quả nhất.

Không nên nuôi liên tục một cầu mà hãy thay đổi linh hoạt nếu cầu đó không cho kết quả như ý muốn.

Biết cách kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp soi tổng đề để đem lại hiệu quả cao nhất.

Nên sử dụng các công cụ thống kê hay soi cầu tự động để nhằm mục đích tăng độ chính xác.

Người chơi cần phải lựa chọn các nhà cái uy tín để đảm bảo quyền lợi của bản thân mình.

Kết luận

Các cách bắt tổng đề hàng ngày luôn được anh em tin tưởng và áp dụng rất nhiều trong lô đề, xổ số New88. Bởi nó sẽ giúp người chơi có căn để tìm ra được những con số may mắn về trong ngày hôm sau. Hy vọng với những chia sẻ trên của New88 sẽ giúp được anh em lô đề thủ nâng cao tỷ lệ thắng và giành được lãi lớn.