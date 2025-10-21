Ưu đãi new88 thưởng nạp đầu cực căng lên đến 8.888.000 VND

New88 thưởng nạp đầu là sự kiện cực hoành tháng được nhà cái New88 triển khai đầu năm 2023. Với nhiều nội dung hấp dẫn cùng cách thức tham gia dễ dàng, chương trình đã thu hút hàng nghìn bet thủ trên khắp cả nước tìm đến nhà cái. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn về ưu đãi thưởng nạp đầu đang rất sôi động này.

Điểm ăn tiền của khuyến mãi new88 thưởng nạp đầu là gì?

New88 thưởng nạp đầu nằm trong danh sách liên hoàn các ưu đãi lớn không giới hạn thời gian của New88. Sự kiện này thể hiện độ chất chơi của trang cược với phần quà khủng chưa có tiền lệ. Khuyến mãi thưởng nạp đầu chắc chắn là ưu đãi nổi trội nhất trên thị trường cá cược hiện nay với số tiền tưởng cực căng lên đến 8.888.000 VND.

Người chơi chỉ cần bỏ ra số tiền đặt cược siêu nhỏ, chỉ từ 50.000 VND (tương đương 50 điểm) sẽ chính thức nằm trong bảng vàng phát quà.

Ưu đãi New88 thưởng nạp đầu được khai mở chính thức từ ngày 26 tháng 1 năm 2023 và tổ chức đến vô thời gian. Bet thủ sẽ không lo là người đến sau sợ hết quà, mọi thời điểm gia nhập nhà cái cũng sẽ có cơ hội tham gia.

Cách thức tham gia dự thưởng đơn giản cũng trở thành một điểm hút khách mà chúng ta phải nhắc đến. Bằng việc liên hệ với trung tâm hỗ trợ khách hàng để đăng ký, cùng với một tài khoản cá cược xanh chín thì yêu cầu của bạn chắc chắn được thông qua.

>>>Xem thêm: Khuyến Mãi New88 Tri Ân Khách Hàng

Nội dung trọng tâm của sự kiện new88 thưởng nạp đầu

Khuyến mãi New88 thưởng nạp đầu là món quà tri ân sâu sắc đến tất cả những hội viên mới. Sau khi tạo tài khoản thành công, người chơi sẽ thực hiện nạp tiền vào tài khoản khoản lần đầu tiên sẽ đủ điều kiện đăng ký xét duyệt.

Khoản vốn gửi vào càng nhiều thì điểm thưởng sẽ càng “khét”. Người chơi sẽ nhận 100% tiền giải mà không bị chiết khấu hoa hồng.

Để nhận được tiền thưởng, bet thủ sẽ hoàn thành 3 vòng đặt cược hợp lệ. Tức sau khi nạp tiền vào ví chính, người chơi thực hiện đăng ký dự thưởng thành công sẽ đến các trò chơi yêu thích để đặt cược.

Khuyến mãi New88 thưởng nạp đầu áp dụng với tất cả các sản phẩm mà nhà cái đang triển khai (như Casino, Thể thao, Nổ hũ, Bắn cá, Game bài,…), ngoại trừ sảnh Xổ số.

Đối tượng hưởng ưu đãi thưởng nạp đầu là toàn bộ tài khoản đăng ký mới trong thời gian từ 00:00 26/01/2023. Khuyến mãi này sẽ chỉ có hiệu lực 1 lần/tài khoản duy nhất.

Chi tiết thang điểm thưởng của ưu đãi thưởng nạp đầu

Với tổng giải thưởng nặng trĩu lên đến 8.888.0000 VND, New88 thưởng ngập đầu đã khuấy đảo giới giải trí trực tuyến và được giới chuyên gia đánh giá cực cao. Dưới đây là chi tiết các thang nạp tiền và mức thưởng tương ứng:

Khi nạp 50.000 VND sẽ được nhận ngay 50 điểm.

Khi nạp 100.000 VND sẽ được nhận ngay 68 điểm.

Khi nạp 200.000 VND sẽ được nhận ngay 118 điểm.

Khi nạp 500.000 VND sẽ được nhận ngay 188 điểm.

Khi nạp 1.000.000 VND sẽ được nhận ngay 228 điểm.

Khi nạp 3.000.000 VND sẽ được nhận ngay 318 điểm.

Khi nạp 5.000.000 VND sẽ được nhận ngay 688 điểm.

Khi nạp 10.000.000 VND sẽ được nhận ngay 988 điểm.

Khi nạp 20.000.000 VND sẽ được nhận ngay 1.888 điểm.

Khi nạp 50.000.000 VND sẽ được nhận ngay 3.88 điểm.

Khi từ 300.000.000 VND trở lên sẽ được nhận ngay 8.888 điểm.

Kết quả ván chơi không ảnh hưởng đến số tiền mà bạn nhận được từ chương trình New88 thưởng nạp đầu. Chỉ cần thực hiện đúng quy định, hoàn thành 3 lần đặt cược ở những sản phẩm cho phép thì sẽ được cộng ngay vào kho thưởng riêng của bạn.

Những lưu ý mà bet thủ cần nắm chắc khi tham gia

Ngoài các yêu cầu trong nội dung chi tiết, New88 thưởng nạp thưởng nạp đầu sẽ cần lưu ý một vài thông tin khi bet thủ tham gia. Điều này giúp quá trình nhận thưởng của bạn được thuận lợi. Chi tiết:

Khuyến mãi New88 chỉ có hiệu lực với tài khoản mới, chưa có lịch sử đặt cược hay nạp tiền trước đó.

Nếu không liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng thì sẽ không được đăng ký dự thưởng. Người chơi sẽ mất quyền lợi hoàn toàn.

Chương trình new88 thưởng nạp đầu không được tham gia đồng thời với một ưu đãi thưởng nạp khác.

Các tranh chấp quyền lợi giữa người chơi, New88 có quyền đưa ra phán quyết cuối cùng. Nếu cần điều tra, toàn bộ tiền thưởng trong tài khoản của hội viên sẽ bị bảo lưu đến khi xử lý xong.

Mỗi một số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ IP, tài khoản,… sẽ có 1 lần duy nhất tham gia. Những sai phạm dù cố tình hay vô ý, cổng game sẽ tước bỏ toàn quyền tham gia và các điểm thưởng đã phát.

Người chơi không được phép lợi dụng các kẽ hở của chương trình New88 thưởng nạp đầu để trục lợi.

Nhà cái có quyền thay đổi nội dung, một phần tiền thưởng hoặc hủy chương trình mà không cần thông báo trước.

Ưu đãi New88 thưởng nạp đầu sẽ diễn ra liên tục, người chơi hãy nhanh chóng tham gia để có cơ hộ kiếm hàng triệu tiền thưởng. Các nội dung khuyến mãi New88 sẽ được tổng hợp tại chuyên mục khuyến mãi của New88.today, mời bạn truy cập để theo dõi nhiều hơn.